Così Mourinho contro l’Inter può schierare ancora i Fab Four

L'ultima volta è stata Roma-Cremonese, il 22 agosto, più di un mese fa.Che poi è stata anche solo la seconda in cui Mourinho ha potuto contare su tutti e quattro insieme. Cosa che, a meno di colpi di scena, dovrebbe succedere di nuovo sabato pomeriggio a Milano,contro l’Inter, nell’ottava giornata di campionato. A San Siro Mourinho dovrebbe infatti tornare ad avere a disposizione i Fab Four: Abraham, Pellegrini, Zaniolo e Dybala (...) E mentre dall’Argentina rimbalza la voce della richiestadel c.t. Scaloni ai clubdi rilasciare i giocatori prima in vista del Mondiale (Dybala così salterebbe Roma-Torino), gli occhi di tutti stanotte saranno proprio sulla Joya, quando all’una l’Argentina affronterà in amichevole la Giamaica alla Red Bull Arena, negli Stati Uniti. Dybala ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, ma dovrebbe partire dalla panchina, magarientrandonelcorsodel secondo tempo. (...) Di certo c’è che Dybala tornerà a Roma mercoledì notte, con un volo transoceanico e il fuso orario da smaltire.Giovedì potrà fare al massimo un defaticante, soprattuttonelcasoin cui abbia giocato contro la Giamaica. (...)

