Conti in fuori gioco. Uefa multa Milan e Juve Inter e Roma: rischiano anche lo stop al mercato

Tanto tuonò che piovigginò. Almeno per ora. Ma rimane il rischio del diluvio sulla Serie A dissipatrice, se in futuro sgarrerà ancora. Le sanzioni dell'Uefa per il mancato rispetto dei parametri del vecchio fair-play finanziario scaduto a fine giugno, spauracchio dei club italiani avvezzi nel recente passato a spendere ben più di quanto incassavano, si sono abbattute con moderazione su Milan e Juventus - condannate a pagare rispettivamente, per le violazioni del periodo 2018-2022, una multa immediata di 2 e di 3,5 milioni di euro - e con un po' più di pesantezza su Roma e Inter, che dovranno versare 5 e 4 milioni a testa. Però, a dispetto del morbido castigo economico, il nuovo Financial Fair-Play appena entrato in vigore promette guai per chi non seguirà la rotta. Roma e Inter sono messe peggio. Poiché le loro due attuali proprietà, costrette all'austerity contingente a prescindere dal timore delle sanzioni, hanno ottenuto più ossigeno, optando per un percorso di 4 anni per rientrare nei parametri, le eventuali e ulteriori multe sarebbero più alte: 26 milioni per l'Inter, 35 per la Roma. Importanti anche le possibili restrizioni future come un sostanziale blocco del mercato: il primo gradino è la restrizione del numero dei giocatori (23 invece di 25) della lista A Uefa per le coppe, secondo l'impossibilità di inserire nuovi giocatori, terzo l'esclusione dalle coppe. La sentenza parla di "divieto di registrazione, in caso di mancato rispetto dei parametri, di nuovi calciatori nella stagione 2022-23". Essendosi appena chiuso il mercato estivo, significa che dopo quello invernale Inter e Roma, se saranno andate avanti in Champions e in Europa League, potranno inserire nella lista A eventuali neoacquisti solo se, per ingaggio e cartellino, prenderanno il posto di giocatori più costosi. Stesso regime per la prossima stagione.

(La Repubblica)