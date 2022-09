Con Ibanez non si passa

La fiducia di Mourinho, la crescita esponenziale e la convocazione per la prima volta nel Brasile di Tite. Roger Ibanez è diventato un insostituibile e ha raggiunto questo livello anche grazie all'aiuto dello Special One. Le sue prestazioni sono state sopra la media e non è un caso che Tiago Pinto abbia scelto di esercitare l’opzione di prolungamento fino al 2026, adeguando lo stipendio e confermando una clausola di 80 milioni: "I consigli di Mourinho mi hanno aiutato tanto ed è anche grazie a lui che sono nazionale", le parole di Ibanez direttamente dal ritiro della nazionale.

In queste ultime stagioni le sviste difensive sono diventate interventi precisi e puliti, motivo per cui l'allenatore portoghese lo considera intoccabile, tanto da averlo blindato in questa sessione di calciomercato. Newcastle e Tottenham avevano fatto più di un sondaggio, ma la clausola rescissoria li ha allontanati. Attualmente il suo valore si aggira intorno ai 25/30 milioni, ma è destinato a salire.

Ibanez proverà a conquistare un posto per il Mondiale e avrà l'occasione di mettersi in mostra durante le amichevoli contro Ghana e Tunisia. "Abbiamo seguito le sue partite con la Roma e ho contattato Mourinho che è stato di grande aiuto. Può giocare con una linea a tre o una linea a quattro, anche come terzino. È nel suo momento migliore, questa crescita del giocatore è fondamentale", le parole del ct Tite.

Il centrale della Roma avrebbe potuto giocare per la nazionale italiana, ma, come da lui confermato, ci sono stati solamente dei sondaggi. Possibilità orma sfumata.

(Il Messaggero)