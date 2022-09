Che fine ha fatto Wijnaldum? Per l'olandese rientro a gennaio

Nell'ultimo post sui social Georginio Wijnaldum appare concentrato durante un allenamento a Trigoria, ancor prima della rottura della tibia. L'iniziale shock post infortunio, la riflessione e infine la decisione di non operarsi e optare per la terapia conservativa. E mentre si è presentato alla stampa il sostituto, Mady Camara, i tifosi si chiedono: che fine ha fatto Wijnaldum? Sui social è completamente sparito. Il calciatore si trova attualmente a Rotterdam: il tutore che indossa sta aiutando la calcificazione della tibia e intanto lavora quotidianamente con un fisioterapista. Il ritorno nella Capitale è previsto a metà ottobre, quando svolgerà la visita di controllo. Il rientro è fissato a gennaio, con l'obiettivo di essere l'arma in più per Mourinho.

(La Repubblica)