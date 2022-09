C’eravamo tanto amati. Totti ora accusa Ilary: lei pronta a querelarlo

L’ultima bomba sganciata da Totti ha avuto un effetto devastante. Che la separazione con Ilary non fosse facile era prevedibile, era meno prevedibile che la situazione precipitasse in queste ore. Potrebbe finire ancora peggio perchè Alessia Soldani, la parrucchiera della Blasi, dice: “La verità verrà a galla“. Le parole di Totti hanno talmente indispettito Ilary che i suoi legali starebbero valutando se esistano gli estremi per ipotizzare la diffamazione, soprattutto per l’accusa di aver rubato i Rolex. Se la Blasi rispondesse a tono sarebbe impossibile non andare per vie legali. E’ chiaro c he l’intervista di Totti abbiamo alzato il livello dello scontro. Potrebbe essere il primo passo di una tattica precisa dopo innumerevoli tentativi di raggiungere un accordo. Pare che Ilary stia facendo richieste esorbitanti, rifiutando tutte le proposte dell’ex Roma.

(Il Messaggero)