C’è Maksimovic in cima alla lista degli svincolati tra i difensori

Terminato il calciomercato, resta il contenitore degli svincolati da cui attingere in caso di necessità. E una di queste, anche ultimamente sottolineata da Mourinho, riguarda il difensore centrale per la Roma. In caso di addio a Bianda e Coric, tra gli ultimi esuberi rimasti a carico dei giallorossi, allora Tiago Pinto potrebbe puntare uno dei giocatori senza contratto.

Di Zagadou, svincolato dal Borussia Dortmund, se ne parla da tempo ma il preferito a Trigoria sarebbe Maksimovic, serbo classe 1991 nell'ultima stagione al Genoa dove ha raccolto 14 presenze. Nella lista anche Denayer, Ceppitelli e l'ex Trabzonspor Morricone.

(Gasport)