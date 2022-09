C’è l’onda giallorossa al Castellani

I tifosi della Roma non hanno mai smesso di sostenere la squadra e anche al Castellani sono pronti all’invasione. Saranno circa 4mila i giallorossi presenti per occupare la Curva Sud e la tribuna laterale dello Stadio. L’ennesimo bagno d’amore di questo avvio di stagione. I romanisti hanno sempre accompagnato la squadra: oltre 2mila a Salerno, circa lo stesso numero a Torino, 3mila ad Udine e ben 600 in Bulgaria. Infine la Roma ha messo in vendita un nuovo pacchetto con altre 4 gare casalinghe: le due di Europa League contro Betis e Ludogorets, poi il Torino ed infine quella di Coppa Italia contro una tra Genoa e Spal.

(corsport)