Caos Roma contro gli arbitri, Mourinho rischia tre giornate

Durante Roma-Atalanta Mourinho è stato espulso da Chiffi, direttore di gara della sfida: il tecnico è entrato in campo prima per prendersela con un giocatore dell’Atalanta che aveva fatto entrare sul rettangolo di gioco un secondo pallone per perdere tempo, poi con l’arbitro di Padova a cui ha rivolto un’espressione offensiva ripetuta più volte e evidenziata dal labiale ripreso dalle tv.

Il Giudice sportivo si pronuncerà già oggi e se Chiffi o il quarto uomo Ayroldi ha riportato tutto sul referto Mourinho rischia tre giornate. Se invece agli ufficiali di gara fosse sfuggita quella frase, il turno di squalifica potrebbe essere uno solo. La Roma ritiene che l’episodio sia circoscritto all’ingresso in campo del tecnico e che la squalifica sia di una sola giornata.

La Roma dall’inizio della stagione aveva avuto un cambio di rotta nei confronti degli arbitri e Mariani di Aprilia era stato invitato a Trigoria per una lezione sulle nuove regole introdotte dall’Aia. In estate, inoltre, era stato rinnovato il contratto al consulente arbitrale Calvarese. Mourinho anche su questo tema ha completa carta bianca dai Friedkin, che non vogliono essere coinvolti in polemiche.

(corrieredellosport.it)

