I segnali di esistenza in vita dati dalla Roma nel finale della partita contro il Ludogorets in Europa League sono stati anche merito di Mady Camara, per questo Mourinho sta pensando di lanciare il centrocampista titolare domani sera contro l'Empoli. Camara sembra avere quel cambio di passo in velocità che manca a Matic e Cristante. È difficile che abbia i 90 minuti nelle gambe, ma ora la Roma ha bisogno di lui.

(Gasport)