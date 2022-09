Calhanoglu titolare: sì che si può. Hakan spinge: si è allenato in gruppo, è pienamente recuperato e l’ha fatto vedere anche ad Appiano nella seduta di ieri, svolta totalmente insieme ai compagni. Ecco perché Inzaghi è tentato di lanciarlo dal primo minuto. Il sorpasso su Mkhitaryan per il ruolo di mezzala sinistra è nell’aria: sorprendente, per certi versi, riavvolgendo il nastro all’inizio di questa sosta. Ma il flessore è guarito e non ci sono rischi all’orizzonte.

(gasport)