Calcio: super aiuti Covid

Fra la fine del 2020 e la primavera del 2022 dieci società di calcio della Serie A hanno chiesto e ottenuto dallo Stato italiano aiuti Covid per poco meno di 150 milioni di euro. La somma per la precisazione è di 142,7 milioni di euro, e in gran parte è formata dalla garanzia al 100% fornita da Mediocredito centrale e Banca del Mezzogiorno su prestiti chiesti alle banche dai club. [...] Ma era legale accedere ai contributi Covid, e questi dieci club ne hanno approfittato a larghe mani. Non lo hanno fatto i club più blasonati come il Milan, l'Inter, la Juventus, il Napoli e la Lazio. Hanno approfittato dei vari decreti Covid prima di Giuseppe Conte e poi di Mario Draghi invece il Bologna, la Cremonese, il Monza, la Roma, la Salernitana, lo Spezia, il Toro e il Verona e insieme a loro anche Genoa e Cagliari che erano in serie A fino a maggio 2022. [...]

La torta più grossa di questi aiuti l'ha incassata il Genoa, a cui non sono bastati visto che è stato retrocesso. [...] Dietro il Genova si piazza l’Hellas Verona. [...]

Il Bologna ha ricevuto aiuti per 17,5 milioni di euro in 4 decreti, tre dei quali per fornire la garanzia statale sui prestiti chiesti alle banche. Il Cagliari ha ricevuto aiuti per 9,2 milioni di euro in sei decreti di cui due per le garanzie alle banche. La Salernitana ha ricevuto un solo decreto aiuti, all'epoca di Claudio Lotito (fine 2020) per ottenere garanzie su 2,2 milioni di euro di prestiti richiesti. [...]

Sono tre le società grandi firme beneficiarie degli aiuti: il Monza di Berlusconi, che però ha incassato solo un premio da 13.563,35 euro per non avere messo nessuno in Cig quando lottava in serie B. Poi la Roma dei Friedkin che ha beneficiato di tre decretini aiuti per un totale di 6,2 milioni di euro. Si tratta anche qui di garanzie statali su prestiti e poi del premio da 38.362,85 euro per non avere messo in Cig nessuno dei dipendenti. Infine il Torino di Urbano Cairo: due interventi di aiuto Covid per un totale di poco superiore ai 15 milioni di euro. [...] Poi il 19 febbraio scorso nelle casse del Toro sono arrivati altri 84.358,94 euro di premio per non avere messo nessuno in cassa integrazione erogato sotto la forma dello sconto ai contributi previdenziali dovuti.

(Verità e Affari)