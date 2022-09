Bluff e conti in sospeso: fra Mou e Gasperini è già show

A Roma c’è una parola che rende bene l’idea: rosicone. La sfida tra Mourinho e Gasperini può essere vista come la finalissima del campionato del mondo dei rosiconi. Roma-Atalanta, in un Olimpico tutto esaurito, è un big match anche per la sfida in panchina. Nella scorsa stagione Mou ha vinto prima in trasferta e dopo in casa. Ora Gasperini vuole la rivincita. L’Atalanta, secondo Mou, ha un grande vantaggio: non gioca le Coppe. Secondo Gasperini la Roma ha il vantaggio degli infortunati. I nerazzurri sperano in una partita ad alto ritmo, magari spettacolare. Mourinho è tentato dal quadrato magico. Pellegrini a centrocampo con Dybala, Zaniolo e Abraham davanti.

(Corsera)