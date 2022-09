Benzina verde per Mou

La Roma ha utilizzato la sosta per gli impegni delle Nazionali per far lavorare a Trigoria almeno la metà dei titolari in vista della sfida di sabato contro l'Inter. Dei potenziali titolari contro i nerazzurri, infatti, dovrebbero essere sei i giocatori che hanno beneficiato del riposo concesso da Mourinho durante la pausa. È ovvio che Mancini, Zaniolo e Smalling avrebbero gradito una chiamata in nazionale, ma ne hanno approfittato per migliorare la condizione oppure per lavorare sulla prevenzione legata agli infortuni.

Discorso diverso, invece, per Pellegrini e Spinazzola: il capitano era stato convocato in azzurro, ma il problema accusato durante Roma-Atalanta lo ha costretto poi a lasciare Coverciano. Era stato, invece, Spinazzola a chiedere al ct Mancini di poter lavorare a Trigoria.

Aver tenuto a casa più di metà dei possibili titolari di sabato è un vantaggio per la Roma verso l'Inter, contro cui nella scorsa stagione nelle sfide i in campionato e in Coppa Italia la Roma ha rimediato solo sconfitte. Da oggi è logico che l'attenzione si sposterà sui calciatori tornatati dalle Nazionali.

(Gasport)