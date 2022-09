Belotti, il vero debutto in Europa

Nell'esordio della Roma in Europa League tocca a Belotti. Per il "Gallo" sarà la prima vera partita in Europa, infatti con il Torino partecipò solamente ai preliminari. Il centravanti sfidò il Wolverhampton di Rui Patricio e, nonostante i due gol realizzati, fu eliminato. Adesso Belotti entra dalla porta principale, con la squadra di Mourinho tra le favorite della competizione. Dopo un'estate trascorsa ad aspettare i giallorossi, questa rappresenta la grande occasione. Fino a questo momento ha giocato un paio di minuti con il Monza e un tempo nella brutta sconfitta con l'Udinese.

La Roma affronterà alle 18:45 il Ludogorets, secondo in classifica nel campionato bulgaro. Belotti è pronto a scendere in campo per avvicinarsi alla condizione fisica migliore e, per farlo, deve collezionare minuti nelle gambe. A Udine ha giocato al fianco di Abraham, mentre oggi sarà lui il leader dell'attacco e sarà supportato da Pellegrini e Dybala.

(corsport)