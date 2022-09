Belotti al posto di Abraham, il dubbio è Camara

La Roma oggi affronterà il Ludogorets in Europa League e Mourinho dovrà fare a meno di molti giocatori: attualmente ai box ci sono Wijnaldum, El Shaarawy, Zaniolo e Kumbulla e, nelle ultime ore, si sono aggiunti anche Abraham e Karsdorp. Il centravanti inglese sarà sostituito da Belotti, che partirà per la prima volta dal 1' e probabilmente farà staffetta con Shomurodov. Il centrocampista della Guinea, invece, potrebbe entrare a partita in corso. Sulle fasce spazio a Celik e Zalewski, mentre in porta dovrebbe esordire Svilar.

(gasport)