Asllani: "Roma squadra forte, dobbiamo per forza giocare per i tre punti"

TUTTOSPORT - Kristjan Asllani ha rilasciato un’intervista al quotidiano. Il centrocampista dell’Inter ha parlato del momento non al massimo per i nerazzurri, e della gara di sabato contro la Roma.

“Noi dobbiamo pensare di partita in partita. Ora c’è la sfida difficilissima contro la Roma, una squadra forte. Vediamo cosa viene fuori, ma dobbiamo per forza giocare per i tre punti“.

L'Ex Empoli pensa al prossimo impegno di Champions contro il Barcellona, ma non distoglie lo sguardo dai giallorossi: “Certo, dovremo giocare per vincere contro il Barca, ma penseremo a loro quando arriverà la settimana della Champions e quella partita, adesso l’importante è la Roma. Abbiamo in testa solo il match di sabato contro i giallorossi“.