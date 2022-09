As Roma sogna i gironi di Champions

IL TEMPO (M. VITELLI) - Appuntamento con la storia. L’As Roma femminile ospita oggi al Tre Fontane (fischio d’inizio ore 14.30, diretta Dazn) lo Sparta Praga per il ritorno dell’ultimo turno preliminare di Champions League, in palio l’accesso alla fase a gironi. Dopo il 2-1 della gara d’andata (in caso di parità di reti realizzate al termine del doppio confronto non valgono doppio quelle segnatein trasferta), le giallorosse partono con un piccolo vantaggio, ma mister Alessandro Spugna non vuole abbassarela guardia. «Non dobbiamo fare l’errore di pensare di aver già passato il turno – avverte durantela conferenza – dobbiamo giocare con le nostre caratteristiche e fare la gara come sappiamo. Speculare sul risultato d’andata sarebbe pericoloso». Purtroppo, non ci sarà Elena Linari, ancora non al 100%. Lo Sparta Praga è formazione temibile, Spugna lo sa bene. «Sono una squadra fisica ed esperta, dovremo sfruttare al meglio la nostra capacità di palleggio». Al Tre Fontane ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. «Sicuramente partecipare alla Champions stimola la curiosità dei tifosi – prosegue Spugna – ed avere tanta gente è uno stimolo in più, speriamo si possa ripetere in futuro, significherebbe essere arrivati ai gironi». Accanto al mister, il capitano Elisa Bartoli (nella foto). «Ho già giocato in Champions con altre compagini, ma farlo con la Roma, la squadra per cui tifo, è un sogno che si avvera. Dobbiamo restare umili, avere coraggio e migliorarsi ogni giorno». Nella Roma ci sono diverse calciatrici di valore internazionale. «Possono dare il giusto esempio alle più giovani», conclude Bartoli.