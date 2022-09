Area intitolata a Liedholm

Ci sono anche Nils Liedholm e Umberto Lenzini tra le personalità scelte dal Campidoglio per l’intitolazione di nuove aree pubbliche. Il tecnico del secondo scudetto della Roma e il presidente del primo tricolore della Lazio sono stati scelti nell’ambito della nuova iniziativa promossa da Roma Capitale insieme con altre personalità che hanno segnato la storia della città: come l’ex assessore alla Cultura Renato Nicolini e Simonetta Cesaroni, vittima di femminicidio nell’agosto del 1990. Per Liedholm è stata proposta la zona dei giardini di via Gustavo d’Arpe, nel quartiere di Trigoria.

(corsera)