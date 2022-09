All’Olimpico il 14 novembre per la pace e per ricordare Maradona

Per la pace e per ricordare Maradona. Il 14 novembre all’Olimpico i campioni di Roma e Lazio, insieme ai grandi giocatori del passato, scenderanno in campo per la Partita della pace, benedetta anche da Papa Francesco. Ieri la presentazione al Vaticano, con Kumbulla, Immobile, Lotito e Ciro Ferrara, ex compagno e amico di Maradona. Sul campo, oltre a delle mini partitine, le stelle si sfideranno in un All star game sul modello NBA. Da una parte la squadra italiana, capitanata da Immobile. Dall’altra la formazione del resto del mondo, con Ronaldinho che avrà la fascia al braccio. Per ora sono stati annunciati solo pochi nomi (Stoičkov, Caniggia e Ferrara) poi nei prossimi giorni sui social verranno comunicati gli altri. E grazie alla tecnologia Maradona calcherà ancora una volta il prato dell’Olimpico. Come? Con uno spettacolo oleografico, che farà rivivere gesta del grande campione. Da lunedì la vendita dei tagliandi.

(La Repubblica)