Allegri: "Il vero rimpianto è il gol annullato a Locatelli contro la Roma. Meritavamo la vittoria"

CORSERA - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano. Il tecnico dei bianconeri ha parlato dei rimpianti riguardanti questo inizio di stagione e non sono mancati i riferimenti alla sfida contro la Roma, terminata con il punteggio di 1-1. Allegri ha espresso tutto il suo disappunto per la rete annullata a Locatelli, che sarebbe valso il momentaneo 2-0.

Che rimpianti ha per questo inizio di stagione?

"Quello vero è il 2-0 annullato a Locatelli contro la Roma. Non penso alla Salernitana, mi bastavano quei due punti in più. Li meritavamo. Avremmo avuto una classifica diversa, vicinissimi alle altre anche con tutti i problemi".