Al via le Coppe europee, la Uefa distribuirà premi per 2,7 miliardi di euro

Tra il 6 e l’8 settembre riprendono le Coppe europee. La Uefa metterà a disposizione delle 96 squadre che parteciperanno alla Champions, all’Europa League e alla Conference 2,7 miliardi, con una netta sproporzione tra i rendimenti assicurati alle squadre ammesse alla massima competizione continentale e quelli assegnati alle altre manifestazioni. Una conseguenza dell’interesse di tv e sponsor che si concentra sul principale torneo, rispetto alla quale tuttavia la Uefa in questi anni non ha mai scelto di operare forme di redistribuzione delle risorse più eque. Di fatto, un team come il Real Madrid si accaparra 36,4 milioni mentre le compagini che magari si qualificano per la prima volta devono accontentarsi di appena un milione. Questa stagione Juventus, Milan, Inter e Napoli potranno ambire a una quota di un “jackpot” complessivo pari di 2 miliardi.

È molto meno ricco il montepremi delle altre due manifestazioni Uefa. In Europa League Roma (impegnata l'8 settembre in trasferta contro il Ludogorest) e Lazio (debutto in casa contro il Feyenoord) concorreranno alla ripartizione di 465 milioni totali, diminuiti rispetto ai 510 milioni del triennio 2018/21 per il taglio delle squadre ammesse da 48 a 32. La suddivisione delle entrate seguirà queste percentuali: il 25% sarà destinato al bonus partecipazione (116,2 milioni); il 15% asseconderà il ranking decennale (69,7); il 30% sarà assegnato in funzione del market pool (139,5 milioni); e il restante 30% sarà legato alle prestazioni (139,5 milioni), in particolare una vittoria nella fase a gironi 630mila euro e un pareggio 210mila euro.

Infine, ai club qualificati alla Conference, alla sua seconda stagione dopo il trionfo della Roma nella prima edizione, la Uefa distribuirà un totale di 235 milioni. La Fiorentina otterrà una quota del 40% riservato ai bonus fissi (94 milioni); ma potrà ambire a conquistare una parte dell’ulteriore 40% destinato alle performance.

(Il Sole 24 Ore)