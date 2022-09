Ad Empoli per ripartire. Zaniolo c’è

Non poteva esserci notizia migliore per Mourinho. Sul charter che ha portato la Roma fino a Firenze, poi pullman verso lo stadio, ha ritrovato Nicolò Zaniolo. La spalla non gli dava più fastidio da giorni e la voglia di tornare ad aiutare i compagni in questo momento era tanta. Difficilmente troverà una maglia da titolare, ma senza dubbio è una risorsa preziosa da giocarsi a partita in corso. Il terreno del Castellani evoca bei ricordi al numero 22. Lo scorso anno, nella rotonda vittoria della Roma, trovò un gol in contropiede ad impreziosire quei 3 punti. A questa Roma il compito di allontanare l’aria di crisi e combattere il mal di trasferta. Mourinho si aggrappa alla voglia di riscatto dei suoi e alla cabala: con l’Empoli non ha mai perso, ha sempre vinto e i 3200 tifosi giallorossi che riempiranno il settore ospiti lo sanno bene.

(La Repubblica)