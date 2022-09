Abraham, zero minuti in Nazionale e la Roma per far ricredere Southgate

Tammy Abraham non ha collezionato nemmeno un minuto nelle due gare di Nations League disputate dall'Inghilterra e la decisione del ct di Southgate lo ha lasciato a dir poco sbalordito. Il centravanti della Roma sa di non essere un titolare, ma sperava di scendere in campo per avere la possibilità di farsi notare anche in partita. Ora starà a lui ritagliarsi un posto tra i convocati per il Mondiale e per conquistarlo dovrà ottenere grandi risultati con la Roma. Abraham non è partito forte in questa stagione: sono solamente 2 le reti realizzate in campionato, proprio come l'anno scorso. Il ventiquattrenne, infatti, ha bisogno di carburare con calma. Oggi tornerà a Roma e da domani inizierà a preparare la partita contro l'Inter, in programma l'1 ottobre alle 18. Da una parte l'arrivo di Belotti gli permetterà di riposare in vari match, ma dall'altra gli ha messo maggiore pressione. I rapporti tra i due sono ottimi, ma entrambi lotteranno per un posto da titolare.

(gazzetta.it)

