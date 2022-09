Abraham-Smalling: stimoli all’inglese

Stasera ospite speciale ad Udine. Ha ricevuto l’accredito il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate che sta valutando la lista definitiva dei convocati. Nella Roma giocano Abraham, che è ormai punto fisso della nazionale, e Smalling difensore a cui si rinuncia sempre a malincuore. Tammy in cuor suo sa di andare in Qatar, ma dovrà sfidera il totem-capitano Kane visto che l’Inghilterra gioca con una punta sola. In un mese intenso, però, può ritagliarsi il suo spazio, dovrà dare il meglio stasera a Udine, quando per la prima volta sentirà davvero la concorrenza di Belotti, cercherà di mettersi in mostra per rasserenare Mourinho e impressionare Southgate.. La corsa per Chris, invece, è molto più dura. Non ha mai dato l’addio alla nazionale, ma non viene convocato dall’ottobre del 2017. La sua ultima presenza risale addirittura al giugno precedente quando giocò 90 minuti con la Scozia. In difesa c’è Maguire che con lo United è finito in panchina e allora chissà. Un altro romanista che spera è Ibanez grazie a tre passaporti: brasiliano, uruguaiano e italiano. In questo mese dovrebbe completare le pratiche per essere naturalizzato e convocabile dal ct Mancini.

(Corsport)