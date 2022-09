Abraham, l’anti Dea

Il “figlio di Dio" che gioca a calcio, parole della sua bio su Instagram, con l'Atalanta ha un conto aperto. Tammy Abraham ha voglia di dimostrare all’Atalanta che si erano sbagliati a non andare fino in fondo quando si sono interessati a lui. Ricordi del passato, in ogni caso, perchèoggi è un giocatore della Roma ed è felice così. In questa stagione Abraham ha segnato in casa della Juventus e dell’Empoli. La scorsa aveva chiuso con la doppietta al Torino fuori casa, questo significa che non segna all’Olimpico dal derby del 20 marzo. Abraham è un punto fermo di Mourinho, basti pensare che in questi sei mesi. dall'ultimo gol in casa in A, in 14 occasioni è partito per 23 volte dall'inizio. È vero che, fino a qualche settimana fa, non aveva praticamente un'alternativa, ma la sua importanzaper la squadra e per l'allenatore è indiscussa e indiscutibile. Adesso, però, c'è Andrea Belotti. un attaccante vero, che conosce benissimo la Serie A, per cui Tammy avrà la possibilità di essere più fresco, di poter riposare di più, considerando che andrà pure in nazionale.

(gasport)