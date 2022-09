Abraham, la rivincita comincia da Wembley

Stasera, nella gara contro la Germania, Tammy Abraham spera di essere scelto dal ct Southgate per riscattarsi. Dopo essersi assunto le proprie responsabilità riguardo la sconfitta contro l'Atalanta, ha promesso di “tornare più bravo e più forte”. [...] Sta giocando mediamente male, è vero. Ma proprio contro l’Atalanta, la partita dei gol sbagliati, era sembrato in grande progresso: l’azione in cui Ibañez tira addosso a Sportiello in uscita nasce da una sua magia nella difesa del pallone e nella destrezza dell’assist. [...]Peccato che dopo l’intervallo, stordito dal ricordo di ciò che doveva essere e non era stato, non sia riuscito a guardare avanti. Da qui la sostituzione, che ha restituito verve all’attacco della Roma con il ritrovato Shomurodov. Anche se Belotti sta crescendo molto, Abraham giocherà contro l’Inter. È possibile anche che Mourinho decida di schierarli entrambi, viste le condizioni di Pellegrini e Dybala.

(corsport)