Abraham, il riscatto dopo la delusione inglese

Abraham non ha mai segnato all'Inter, contro cui la Roma non vince da 11 partite, e in più deve smaltire la delusione per non aver giocato nemmeno un minuto nella doppia sfida dell'Inghilterra in Nations League contro Italia e Germania. Il suo avvio stagionale è stato lento con 2 soli gol nelle prime 7 giornate di campionato, seppur pesanti. Anche nella scorsa stagione, quando ha finito il campionato a quota 17, a questo punto aveva segnato solo 2 reti.

L'arrivo di Belotti ha portato la sicurezza per Mourinho di avere due centravanti di grande livello e ha messo anche un po' di pressione all'inglese. Lo scorso anno Abraham è stato praticamente costretto a giocare sempre mentre quest’anno la titolarità non è garantita e sarà uno stimolo per lui e per Belotti. Non va, però, dimenticato il problema che riguarda tutta la squadra con 8 gol realizzati in 7 gare.

(Corsera)