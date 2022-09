Abraham ha recuperato dopo Udine. Oggi in vendita i biglietti per Empoli

IL TEMPO (E.ZOTTI) - Nessun pericolo per Abraham. Il numero 9 giallorosso era uscito con una contusione alla spalla sinistra dalla sfida con l'Udinese: fin da subito le sue condizioni non hanno destato eccessiva preoccupazione, ma ieri lo staff medico giallorosso non ha ritenuto necessario sottoporre il giocatore ad alcun esame. Oggi l'inglese si allenerà insieme alla squadra, prima di salire sul volo che porterà gli uomini di Mourinho in Bulgaria. I giallorossi atterreranno a Varna, a 130 chilometri da Rzgrad. Alle 18.10 italiane (19.10 locali), è in programma la conferenza di Mou e di un giocatore. Domani il gruppo svolgerà un risveglio muscolare, prima di trasferirsi allo stadio (calcio d'inizio alle 18.45 italiane). Oggi alle 16 invece inizierà la vendita libera per la trasferta di Empoli in programma lunedì sera: sono circa 3900 i tagliandi messi a disposizione dal club toscano. Dopo i sold out registrati nei settori ospiti degli stadi di Salernitana, Juventus e Udinese, per la quarta volta consecutiva potrebbe esserci il tutto esaurito fuori casa