Abraham e Karsdorp a casa. Subito Belotti

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Turnover obbligato. Le assenze di Abraham e Karsdorp portano a 7 il numero dei romanisti attualmente indisponibili (ci sono anche Wijnaldum, Zaniolo, Kumbulla, El Shaarawy e Darboe) e riducono il ventaglio di scelte per Mourinho. Karsdorp, che ieri ha svolto la rifinitura in gruppo con una fasciatura sulla rotula sinistra, non è partito per la Bulgaria a scopo precauzionale. Il terzino infatti da qualche giorno lamenta un lieve fastidio al ginocchio ed è stato lasciato a riposo. Anche Abraham è rimasto a Trigoria: il numero 9 è ancora alle prese con la contusione alla spalla e ieri non si è allenato.

Per sostituire l'inglese lo Special One manderà in campo Belotti - giocherà davanti a Pellegrini e Dybala - mentre Celik prenderà il posto di Karsdorp sulla fascia destra. Zalewski darà il cambio a Spinazzola, Camara invece sembra favorito su Bove per affiancare Cristante a centrocampo. Confermata la difesa con Mancini, Smalling e Ibanez mentre in porta Svilar prenderà il posto di Rui Patricio.

I giallorossi giocheranno con una special patch sulla manica - riservata ai vincitori della Conference - che in questa stagione accompagnerà la squadra durante il cammino nelle coppe europee. Subito dopo la partita la Roma farà rientro in Italia.

Nel frattempo buone notizie da Zaniolo: il numero 22 è tornato a correre e ieri ha svolto lavoro individuale sul campo. L'obiettivo è tornare tra i convocati per Roma-Atalanta.