Abraham & Co. Ora servono i gol

Mourinho è il primo a rendersi conto dei problemi e ha bisogno di una scossa per riportare subito la Roma all’altezza delle aspettative che si sono generate con la vittoria in Conference League e il mercato. Il suo umore non sembra dei migliori e ieri, come ha fatto in realtà spesso in passato, non ha consentito ai media del club di girare il video dell’allenamento. Un segnale di chi cerca concentrazione massima e riservatezza, anche attraverso la cura dei dettagli. I risultati delle partite del sabato non aiutano di certo a guadagnare tempo.