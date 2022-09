A tutta Joya. La Roma capolista ha già acceso Dybala: “Segno sotto la Sud”

Paulo Dybala ha quelle caratteristiche tecnico-epiche che lo rendono inseribile nella categoria degli argentini che sono riusciti a varcare la porta del sogno. Segnare 100 gol in Serie A, accompagnati anche da 50 assist, sembrano essere davvero Joya pura, sgranata sui terreni di tutta l’Italia. La conquista di Roma, in fondo, è stata meno banale di quello che si possa pensare. D’altronde, la doppietta contro il Monza che lo ha santificato davanti al popolo giallorosso e alla sua famiglia schierata in tribuna ha un po’ il sapore della favola con lieto fine. Mamma Alicia commossa, la fidanzata Oriana pazza di gioia e la continuazione di quel pellegrinaggio di tifosi che, dal primo giorno in cui Paulo ha messo il piede a Roma, gli chiedono una sola cosa: lo scudetto. Di sicuro la fame di Dybala non si è esaurita con la doppietta di martedì. Chi gli è vicino, infatti, racconta come il cruccio dell’argentino sia stato quello di non aver fatto gol sotto la Curva Sud,tanto da avere pensato di allungare la sua esultanza dopo la rete fino all’altra parte del campo. Dybala che, dopo l’ovazione che l’Olimpico gli ha tributato al momento della sostituzione, uscendo ha detto a Mourinho in modo gentile «Se fossi rimasto in campo, avrei fatto anche il terzo gol». Il feeling tra lo Special One e l’argentino è a prova di bomba. Non solo e non tanto perché l’allenatore lo ha fortemente voluto alla Roma, corteggiandolo spesso anche via messaggio, ma anche perché lo ha sempre coccolato. Ma in questo senso Dybala si sta dimostrando una intelligenza superiore, avendo deciso di inserirsi in punta di piedi in un gruppo diverso da quello che aveva imparato ad apprezzare in tanti anni bianconeri. Per questo ogni compagno gli dedica una“storia” social quando ce n’è l’occazione.

(gasport)