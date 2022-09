A Razgrad più di 600 tifosi giallorossi in arrivo da Roma, Sofia e dalla Romania

Saranno oltre 600 i tifosi giallorossi attesi questa sera allo Stadio di Razgrad per assistere alla sfida tra Ludogorets e Roma, valida per la prima giornata della fase a giorni dell'Europa League. I supporter arriveranno da Sofia, dalla Romania e ovviamente anche dalla Capitale.

La società giallorossa, in accordo con quella avversaria, ha stilato un piano di sicurezza: per raggiungere l'impianto, infatti, è stato allestito un meeting point presso la piazza adiacente ul. Gavrail Krastevich (P1), che può essere raggiunto a piedi dalla Razgrad Central Bus Station in circa 20 minuti.

(gasport)