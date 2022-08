Zero gol subiti: Mou a Torino con la diga Matic-Cristante

Zero gol subiti nelle prime due giornate di campionato per la Roma, unica squadra a non aver ancora subito una rete insieme proprio alla Juventus (3-0 al Sassuolo e 0-0 in casa della Sampdoria). Merito di un equilibrio di squadra oramai consolidato e di una difesa che ha trovato i meccanismi giusti, oliando alla perfezione gli ingranaggi. Che poi se si allunga il discorso anche al precampionato, i numeri della Roma da questo punto di vista diventano ancora più interessanti. Perché i clean sheet diventano 7 in 10 partite e i gol subiti appena 5. Contro la Juventus ci sarà la prova del nove, per capire se la difesa giallorossa potrà essere davvero un punto di forza anche per il corso ditutto il resto della stagione o meno. Mourinho sa che la squadra deve ancora trovare un assetto definitivo e non vuole poi rischiare molto. Tanto che quando nel finale c’è stato da portare a casa il risultato ha messo dentro uno come Matic, bravo a gestire tutte le dinamiche di gioco a centrocampo. Con il serbo la mediana è diventata più solido nei momenti di difficoltà. E molto probabilmente sarà così anche a Torino, con Matic che dovrebbe giocare al fianco di Cristante per una diga davanti alla difesa che garantisca efficacia e meno rischi possibili.

(gasport)