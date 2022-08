Zaniolo titolare nell’attacco dei Fab Four

Zaniolo riparte da titolare. Domenica a Salerno Mourinho lo manderà in campo dal primo minuto. Con Abraham, Dybala e Pellegrini. Sarà la prima partita ufficiale dopo la finale di Conference League, risolta con il gol di Nicolò. Il 22 giallorosso ha lavorato molto durante l’estate e ha dimostrato di essere uno dei giocatori più in forma. Ha brillato sia nella serata dell’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk che nelle amichevoli portoghesi. Dopo la partita di domenica Nicolò è carico, si è tolto dalla testa l’idea di fare le valigie e ha alimentato il feeling con il suo pubblico, che ha saluto e applaudito più volte, sia nella presentazione che nei 65 minuti in cui è rimasto in campo. Zaniolo ha dimostrato di essere in perfette condizioni atletiche, nei” Fab Four” si è esaltato, mettendo in scena tutto il suo repertorio. È di nuovo al centro del progetto. A settembre il rinnovo del contratto diventa una priorità. La durata sarà allungata e l’ingaggio sarà adeguato sensibilmente. Si passerà dai 2,5 attuali a 4 milioni più bonus.



(corsport)