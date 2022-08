Zaniolo straripante, è l’arma in più di José

Sarà che questa situazione di incertezza alla fine non lo infastidisce più di tanto. O che quest’anno ha lavorato come un treno anche prima della preparazione, come detto dal professor Gian Nicola Bisciotti, l’uomo che in estate prepara i suoi muscoli a Pontremoli, dove Nicolò ha messo dentro la benzina per tutta la stagione. Insomma, sembra lo Zaniolo pre-infortuni, quello che aveva fatto stropicciare gli occhi a tutti. Nicolò ha lasciato il segno, basti pensare al gol di Tirana, quello che ha regalato la Conference ai giallorossi. Ma quest’anno c’è un aspetto in più, Zaniolo sembra star bene anche mentalmente, nonostante un inizio di stagione scorbutico, di quelli che potrebbero rovinarti la partenza. Tanto è vero che ieri tra la Roma e Nico c’è stato anche un dolce scambio di cuori via instagram, tanto per sottolineare la ritrovata serenità. Nico e Paulo hanno già dimostrato di poter convivere e anche molto bene. È successo con il Tottenham, ma anche con Shakhtar e Salernitana. All’Arechi Zaniolo ha sbagliato un paio di gol, è vero, ma è stato sempre dentro la partita e ha riempito la sua prestazione di tante cose buone.

(gasport)