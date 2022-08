Zaniolo: stop di 3 settimane, salterà sette partite. Non si deve operare

Ieri la Roma ha perso per strada anche Nicolò Zaniolo, costretto a lasciare il campo a fine primo tempo per una lussazione alla spalla sinistra. Il 22 giallorosso è andato giù dopo un contrasto al limite dell’area con Lochoshvili, poi si è diretto subito a Villa Stuart, accompagnato dal padre e dallo staff medico della Roma, per gli accertamenti del caso. Il giocatore sarà costretto a restare fuori per 3-4 settimane, tornando quindi subito dopo la sosta delle nazionali per la Nations League, e non si dovrà operare.

Zaniolo a causa di questo infortunio sarà, quindi, costretto a saltare le prossime partite di campionato contro Juventus, Monza, Udinese, Empoli e Atalanta più le prime due partite del girone di Europa League (il sorteggio ci sarà venerdì prossimo). E poi le due con la Nazionale, quella a Milano con l’Inghilterra e quella in casa dell’Ungheria. (Gasport)