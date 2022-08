Zaniolo si riprende la Roma: ha ritrovato il feeling con Mourinho. È un altro Nicolò

Forma smagliante quella trovata e mostrata da Nicolò Zaniolo in occasione del test match con lo Shakhtar. I piccoli attriti vissuti con Mourinho nell'ultima stagione sembrano lontani e anche lo Special One sa che poter disporre di un giocatore così al fianco di Dybala può fare la differenza. Ma cosa è cambiato nella testa del classe '99? L'affetto dei tifosi non gli è mai mancato, ma ora il ragazzo ha ritrovato anche una brillantezza fisica.

Da quanto Dybala è arrivato in giallorosso, poi, Zaniolo sembra aver fatto uno scatti di maturità che Mourinho ha presto notato. Il giocatore si è reso conto che a Roma si può fare qualcosa di davvero importante. Non solo nel futuro, ma anche nel presente.

(Gasport)