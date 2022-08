Zaniolo si è ripreso la Roma

IL TEMPO (E. ZOTTI) – Mourinho e la Roma ripartono dalle certezze. Perché oltre a contare su Paulo Dybala, e in attesa che Wijnaldum trovi la forma migliore, la notizia più importante per il tecnico è la presenza di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 infatti non vede l’ora di ricominciare da dove aveva lasciato, pronto a una stagione da protagonista in maglia giallorossa dopo un’estate trascorsa tra voci di mercato e la voglia di rilanciarsi definitivamente con il club che ha sempre creduto in lui. Alla fine a prevalere sembra essere stata la voglia di continuare a crescere e – possibilmente – vincere in maglia giallorossa, nonostante il corteggiamento della Juventus lo abbia fatto vacillare più del dovuto. L’ostinazione della Roma nel non voler svendere il proprio gioiello, unita alle parole di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini – che durante la preparazione estiva è stato particolarmente vicino al classe ’99 – hanno pian piano convinto Zaniolo e il suo entourage a lasciar andare le tante sirene estive per concentrarsi esclusivamente sul campo e sul percorso iniziato la scorsa stagione, che punta a rendere di nuovo il talento nato a Massa uno degli astri nascenti del calcio italiano. Anche perché – fino ad ora – a Trigoria non sono mai arrivate offerte considerate accettabili dal club giallorosso che a questo punto sta iniziando a ragionare sul rinnovo contrattuale da proporre a fine mercato all’agente Claudio Vigorelli. Domani sera intanto, Zaniolo scenderà in campo dal 1′ insieme a Dybala, Pellegrini e Abraham.Quella con la Salernitana è considerata la gara giusta per continuare testare il modulo che prevede tutti gli assi di Mourinho in campo nello stesso momento. E lo Special One vuole sfruttarla al meglio.