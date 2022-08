Zaniolo-Roma: avanti tutta sul rinnovo

Zaniolo, avanti tutta. L’attaccante è pronto a recitare un ruolo da protagonista, non lascerà la Roma e prepara un futuro ricco di soddisfazioni. Tra i tanti appuntamenti che Tiago Pinto ha avuto ieri a Milano c’è stato anche quello con Claudio Vigorelli, il procuratore di Nicolò. Nell’incontro di ieri si è parlato di diverse situazioni, non solo dell’attaccante. Si è parlato per esempio di Tripi, un giovane interessante che Mourinho ha portato in ritiro ma che rischia di non trovare spazio. Il discorso non poteva non scivolare su Zaniolo. Tiago Pinto ha apprezzato il brillante inizio di stagione del ragazzo, l’impegno con il quale sta lavorando e l’eccellente stato di forma, prima si era valutata la cessione, ora è un punto fermo. Per Zaniolo si parla di rinnovo a settembre. Lo strepitoso inizio di stagione di Nicolò ha fugato ogni dubbio sulla sua permanenza alla Roma e Mourinho ha chiuso definitivamente qualsiasi discorso di cessione. La durata del contratto sarà prolungata fino al 2027. Il club non ha ricevuto finora le maxiofferte che avrebbero potuto allontanare Zaniolo da Roma e a questo punto si cominceranno a gettare le basi per il rinnovo, per pianificare le strategie comuni future.

(corsport)