Zaniolo, la Roma ora vuole blindarlo

Uno Zaniolo nuovo di zecca, motivato, in forma, sempre in agguato nell’area avversaria. Nella partita di esordio contro la Salernitana è stato molto pericoloso, ha sbagliato qualche gol, ma è stato il più attivo, entrando anche nel gol vittoria firmato da Cristante. Nicolò può essere l’arma in più della Roma. Mourinho lo sa e non ha voluto perderlo, il giocatore dopo un’estate vissuta tra dubbi e inquietudini si è convinto a restare. Ha ritrovato la rapidità che aveva prima dell’infortunio al ginocchio, si sono rivisti i suoi strappi devastanti, ha caratteristiche uniche. A settembre verrà adeguato l’attuale accordo che scade nel 2024. Questa volta ci sono i presupposti per arrivare al nuovo contratto. Nei giorni scorsi la Roma ha interrotto i rapporti avviati con il Tottenham per la sua cessione. Mourinho gli ha parlato chiaro prima dell’inizio del campionato, sarà protagonista della nuova Roma. L’ipotesi di accordo prevede un prolungamento di altri due anni (fino al 2026), con un ingaggio di 4 milioni a stagione più bonus. Verranno messe da parte le incomprensioni e cominceranno le consultazioni che porteranno uno dei contratti più importanti della rosa.

(corsport)