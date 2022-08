Zaniolo, la nuova vita in giallorosso per un contratto che serve a tutti

Nicolò Zaniolo è diverso, è tornato indietro di qualche anno lasciandosi alle spalle gli infortuni, i gossip e i momenti "no". Mourinho lo ha aiutato in questo percorso, anche grazie alle punizioni come le panchine contro lo Spezia e la Lazio: "Mou mi ha aiutato a gestire certe situazioni: in passato avrei reagito male. Mi ha insegnato a mordermi la lingua", disse in un'intervista il numero 22. A inizio estate aveva preso la decisione di andare via e lo aveva fatto chiaramente capire, ma ha deciso di invertire la rotta in queste ultime settimane. Dopo essere stato vicino alla Juventus, che lo voleva come sostituto di Dybala, è tornato al centro del progetto della Roma. Oggi sui social racconta la sua gioia durante gli allenamenti e mostra orgoglioso le foto con la maglia giallorossa. Settembre è il mese decisivo per il rinnovo, grazie al quale guadagnerebbe 4,5 milioni di euro a stagione. Da Zaniolo ci aspettiamo o numeri, gol, assist. Tanti Roma-Feyenoord, per intenderci. Per il bene di tutti.

(Il Messaggero)