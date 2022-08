Zalewski tra i 60 candidati al premio Golden Boy 2022

Può essere Nicola Zalewski il successore di Pedri, talento del Barcellona che nel 2021 si è aggiudicato il Golden Boy, prestigioso premio, giunto alla ventesima edizione, organizzato da Tuttosport. Il polacco di Tivoli, esploso nell’ultima stagione tanto da conquistare anche la maglia della sua nazionale, è stato inserito nella lista dei 60 candidati per la vittoria finale. Questo è il comunicato della Roma, che sui social ha fatto i complimenti al suo calciatore: “Sono arrivati a 60 i nomi dei candidati del premio Golden Boy 2022 Nell’elenco dei pretendenti, inizialmente formato dai migliori 100 calciatori Under 21 del pianeta è presente il talento Nicola Zalewski, classe 2002, che in giallorosso ha finora collezionato 26 presenze tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee”. A metà di ogni mese la lista verrà ridotta di 20 unità fino ad arrivare, il 15 ottobre, ai 20 nomi finali, dai quali uscirà il vincitore.

(corsera)