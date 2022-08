Zalewski recupera per la Salernitana

La Salernitana è lì, a tre giorni. Mourinho prepara la “prima”, la squadra è pronta. Recuperato anche Zalewski, che ha saltato l’amichevole-presentazione contro lo Shakhtar per un problema alla caviglia rimediato contro il Tottenham. Il polacco si gioca il posto con Spinazzola. Domenica all’Arechi, Mourinho dovrebbe schierare di nuovo la difesa a tre. Con Mancini, Smalling e Ibanez, più Rui Patricio. Karsdorp è in vantaggio su Celik, mentre in mezzo dovrebbe essere confermato il capitano Pellegrini al fianco di Matic. Davanti, il tridente pesante con Zaniolo, Dybala e Abraham. Wijnaldum, che si è detto pronto, molto probabilmente comincerà dalla panchina.

(Il Messaggero)