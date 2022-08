Wijnaldum: tibia rotta

L'infortunio è arrivato come un fulmine a ciel sereno gettando nello sconforto i tifosi e lasciando il ragazzo nell'incertezza: Georginio Wijnaldum fa i conti con una frattura alla tibia, notizia che lo ha destabilizzato soprattutto nelle prime ore dal crack. Il centrocampista si è preso un po' di tempo per decidere il da farsi, cambiando idea più volte nella serata di ieri. Stamattina l'ultimo consulto a Villa Stuart, poi l'operazione, sempre che l'ex Liverpool non cambi ancora idea.

L'operazione servirebbe ad affrettare i tempi a 60/70 giorni: una corsa contro il tempo per tornare al meglio il prima possibile, anche in vista del mondiale.

(Il Messaggero)