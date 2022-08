Wijnaldum-Matic-Pellegrini: la Roma si fa bella con tre stelle

I tifosi romanisti se pensano alle tante soluzioni che offre il centrocampo attuale possono sognare davvero. Perché se è vero che questa Roma è tornata avestirsi con il 3-4- 2-1 (o anche 3-4-1-2) è anche vero che nella mente di Mou c’è anche il 3-5-2, con una maggiore densità proprio in mezzo al campo, con Matic schierato come perno davanti alla difesa e Wijnaldum e Pellegrini a lavorare ai suoi fianchi, da mezzali. In attesa poi di capire come Mourinho deciderà di impegnare davvero Pellegrini, la coppia dorata sulla carta è quella formata da Gini e Nemanja. L’olandese e il serbo, la rockstar e il principe. Molto diversi in campo e fuori, esattamente complementari quando li assembli insieme. Almeno questa è l’impressione dall’esterno, in attesa di verificarla anche sul campo. A Matic toccheranno compiti da mediano, di interdizione e di distribuzione del pallone. Wijnaldum sarà invece quello portato ad andare, ad accompagnare l’azione, a creare più densità negli ultimi 30 metri di campo. Per vederlo in campo dal via bisognerà aspettare ancora un po’, probabilmente la partita con la Cremonese del 22 agosto, complice ancheuna condizione fisicanon ottimale.

(gasport)