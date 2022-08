Wijnaldum a casa. La Roma compra

Dopo l'infortunio accusato domenica, ieri gli hanno immobilizzato la tibia destra fratturata ed ora Gini Wijnaldum è in attesa di una decisione. Il Psg e la Nazionale olandese sono d'accordo nel farlo operare subito a Villa Stuart, mentre la Roma ha preso tempo su indicazione di Friedkin, che vuole aspettare il parere del professor Georg Ahlbäumer della Klinik Gut di St. Moritz, consulente del club giallorosso, che sarà disponibile solo venerdì. Potrebbe essere lui ad operare l'olandese in alternativa all'intervento che sarebbe eseguito a Villa Stuart dalle equipe associate dei professioni Mariani e Santucci: il loro obiettivo è quello di mettere Wijnaldum in condizione di recuperare in tempo per il Mondiale.

Intanto, la Roma è intenzionata a tornare sul mercato per rimpiazzare Wijnaldum: è ancora libero Grillitsch e piace Lukic del Torino, che è stato reintegrato da Juric. L'arrivo più vicino, però, resta quello di Belotti, che dovrebbe essere a Roma in settimana. Inoltre, prosegue la trattativa con la Cremonese per Felix.

(Corsport)