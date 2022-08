Villar, è fatta: "Giampaolo mi fa impazzire"

Visite mediche, firma del contratto e primo allenamento con i nuovi compagni della Sampdoria per Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo debutterà in blucerchiato direttamente alla prima di campionato, contro l'Atalanta. Niente da fare per la Roma, che ha tentato fino all'ultimo di inserire l'obbligo di riscatto nella trattativa con la Samp.

"Ero già stato vicino alla Samp a gennaio - ha spiegato Villar -, e sono contento di essere finalmente arrivato qui. A me piace sentirmi al centro del gioco. Non vedo l’ora che arrivi sabato. E poi Giampaolo mi fa impazzire, ha fatto crescere molto i giocatori simili a me".

(Gasport)