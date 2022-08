Villar alla Sampdoria, Shomurodov vicinissimo al Bologna

Importante giornata ieri per la Roma anche in chiave cessioni: i giallorossi non hanno infatti solo ufficializzato l'arrivo di Georginio Wijnaldum, ma anche posto le base per alcune partenze. Ufficiale il passaggio di Jordan Veretout al Marsiglia: la partenza del francese porta nelle casse della Roma 11 milioni di euro più 4.5 di bonus. Vicinissimo alla Sampdoria Gonzalo Villar, che nelle prossime ore volerà a Genova per le visite mediche. Lo spagnolo si trasferirà in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Sempre più vicino al Bologna Eldor Shomurodov: i felsinei sembrano essersi infatti convinti ad accettare l'obbligo di riscatto - 11 milioni di euro la cifra - imposto da Trigoria.

(Corsera)