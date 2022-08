Veretout ai saluti: c’è il Marsiglia. Shomurodov tiene in stand-by Belotti

Anche per Wijnaldum la filosofia non cambia: uno entra soltanto se uno esce. E a lasciare il posto al centrocampista olandese nella Roma sarà Veretout. Il trasferimento al Marsiglia è vicino (operazione da 10 milioni tra prestito oneroso e riscatto). Altre uscite: con le valigie pronte c’è Perez (Celta Vigo). Villar vicino allaSampdoria. Ancora da decidere invece il futuro di Shomurodov: testaa testa tra Bologna e Torino. La Roma chiede il prestito con l’obbligo di riscatto fissato a 10,5 milioni, subordinandolo alle presenze. Belotti è spettatore interessato della vicenda. Appena Shomurodov si trasferirà, il Gallo sarà ufficializzato dalla Roma.L’intesa per un triennale da 2,8 milioni è già stata trovata. Serve formalizzarla. Il centravanti spera entro il 7 agosto, quando i giallorossi giocheranno contro lo Shakhtar.

(Il Messaggero)