Una Roma Premier: metà squadra sa già come si fa

Con Fonseca era una Roma soprattutto spagnola con Pedro, Pau Lopez, Villar, Mayoral e Perez. Ora, però, con l'arrivo di Mourinho, le cose sono cambiate e i giallorossi sono diventati una squadra da Premier League: nel campionato inglese sono nati alcuni giocatori come Smalling e Abraham, ma lì si sono affermati anche altri calciatori di livello come Wijnaldum, Matic e Rui Patricio. La differenza con gli spagnoli è visibile sia dal punto di vista della qualità sia da quello dell'esperienza, soprattutto se poi il tecnico è lo Special One, che ha collezionato 551 panchine in Premier. L'allenatore portoghese sceglie calciatori provenienti da quel campionato poiché è il più allenante e formativo. L'obiettivo della Roma è alzare l'asticella con calciatori esperti e vincenti, proprio come il suo tecnico.

(gasport)